Итоги дня: контрсанкции в отношении США, назначение Кудрина и новые квитанции за ЖКУ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 мая.

Главной новостью дня стало принятие Госдумой РФ в третьем чтении закон о мерах воздействия в ответ на действия США и других стран, которые поддержали санкции против России.

Кроме того, сегодня российская Госдума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты. Он выразил благодарность Татьяне Голиковой и ее коллегам по Счетной палате за проделанную работу.

Также сегодня стало известно, что с 1 июня россияне будут получать новые квитанции за ЖКУ. Они будут содержать больше информации: размер повышения платы, размер долга и штрафа, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Квитанции прошлого образца от 2014 года при этом утратят силу.

Ну а главной новостью регионального масштаба стала просьба президента Татарстана Рустама Минниханова к Кабмину оплатить производителям лекарств стоимостью до 50 рублей оборудование для маркировки или разрешить им отказаться от нее. По его словам, маркировка недорогих и жизненно необходимых лекарственных препаратов приведет к резкому росту цен на них.

Возможным ростом цен на тортики в Татарстане из-за налогообложения самозанятых беспокоятся не меньше. Совет по предпринимательству запустит специальное исследование. Для этого в Татарстане пройдет 10—15 встреч с предпринимателями из разных сфер деятельности — «от выпечки тортов до грузоперевозок и интернет-фриланса». Отмечается, что задача проекта — «выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются самозанятые, и сформулировать пути их решения».