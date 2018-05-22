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Суд продлил арест и.о. директора фонда капремонта Удмуртии Горбунову на 2 месяца

17:03, 22.05.2018

Первомайский райсуд Ижевска продлил арест и.о. директора фонда капитального ремонта Удмуртии Алексею Горбунову. Экс-чиновник пробудет под стражей еще два месяца.

Арест продлен до 22 июля, передает «Коммерсант». Газета отмечает, что расследованием дела занимается региональное управление ФСБ.

Горбунов обвиняется присвоении или растрате имущества на сумму 13 млн рублей.

Напомним, что свой пост решил покинуть первый замдиректора фонда Андрей Смирнов.

ОбществоВласть Удмуртия
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