Замглавы МВД Башкирии заработал за 2017 год в 4,5 раза больше, чем его начальник

По итогам 2017 года доход замминистра внутренних дел по Башкирии, начальника полиции республики Андрея Демидова составил 13 млн рублей. Он заработал в 4,6 раза больше главы МВД по РБ Романа Деева.

Доход супруги Демидова составил 1 млн рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте МВД РФ.

Замминистра задекларировал два земельных участка площадью 1 295 и 1 366 кв. м. Также в собственности главного полицейского Башкирии находятся дом на 281,9 кв. м и квартира на 97,5 кв. м. Жене замминистра принадлежит квартира площадью 46,6 кв. м. Кроме того, оба супруга пользуются квартирой на 87,4 кв. м.

Также Демидов указал в декларации автомобиль Volkswagen Touareg.

Напомним, что глава МВД Башкирии Роман Деев заработал в 2017 году 2,8 млн рублей. Доход его супруги составил лишь 2,3 тыс. рублей.



