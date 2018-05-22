В 2018 году в Татарстане ожидают роста внешнеторгового оборота с Китаем на 30—40%

В 2018 году в Татарстане ожидают роста внешнеторгового оборота с Китаем на 30—40%. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине.

За прошлый год внешнеторговый оборот республик впервые превысил $550 млн. По оценкам руководителя Агентства инвестиционного развития Талии Минуллиной, в 2018 году эта цифра может вырасти еще на 30—40%.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов во время регионального делового форума с восточной провинцией Чжэцзян заявил, что республике интересно поставлять на рынок КНР вертолеты, суда, грузовики, нефтехимию, шины и другую продукцию.