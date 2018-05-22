Экс-уфимец Харис Ханджич — чемпион Боснии и Герцеговины
Бывший нападающий ФК «Уфа» Харис Ханджич стал чемпионом в составе своего нынешнего клуба «Зриньски» из города Мостар в Боснии. Его клуб выступает в чемпионате Боснии и Герцеговины.
В этом году «Зриньски» в третий раз подряд стал чемпионом. Он опередил «Железничар» на 6 очков — 69 против 63. При этом оба матча против конкурента в турнире за звание чемпиона (второй раунд чемпионата) он сыграл вничью — 2:2 и 3:3.
Третье место у «Сараево» (56 очков). Эти три клуба в последние годы и ведут борьбу за медали в чемпионате Боснии и Герцеговины.
Ханджич внес свой ощутимый вклад — в 23 матчах забил семь голов.
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