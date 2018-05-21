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NASA опубликовало новое изображение Солнца в ультрафиолете

02:35, 21.05.2018
NASA опубликовало новое изображение Солнца в ультрафиолете
Фото: pixabay.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию новое изображение Солнца. Оно было составлено из различных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны, что позволило звезде окрасится в фиолетовой цвет

Снимок был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая.

«SDO помогает исследователям понять влияние Солнца на Земное и Приземное пространство, изучая солнечную атмосферу на небольших масштабах пространства и времени и на многих длинах волн одновременно», — говорится в сообщении NASA.

Ранее NASA опубликовало фотографию спиральной галактики со сверхновой звездой.

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