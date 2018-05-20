Президента Палестины госпитализировали с осложнением после операции на ухе

Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе

Как сообщает «РИА Новости», Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат назвал состояние 83-летнего Аббаса «очень хорошим» и предположил, что «завтра-послезавтра» тот покинет больничный покой.

«Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра», — сказал он.