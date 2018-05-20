СМИ: Facebook добавила облачное хранилище и новые функции в «Истории»

Социальная сеть Facebook добавила в свой сервис «Истории» облачное хранилище для фото и видео, голосовые сообщения и архив.



В архиве пользователи смогут хранить свои «истории» после их удаления из публичной ленты через 24 часа, сообщает The Verge.

Отмечается, что в приложении социальной сети для смартфонов появилась функция отправки голосовых сообщений в «Историях» вместе с изображением, текстом и стикерами. Облачное хранилище позволит сохранять снятые в приложении фото или видео напрямую в свои аккаунты в Facebook.

Первое время новые функции будут доступны только для пользователей из Индии. Компания планирует предоставить эти возможности для пользователей по всему миру, но точной даты запуска пока нет.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных более трех миллионов пользователей Facebook.