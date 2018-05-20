За «Ладу» будут играть Роман Дубинин и Даниил Метлюк

ХК «Лада» пополнился двумя игроками. Как сообщает пресс-служба тольяттинцев, клуб заключил контракт со своим воспитанником — 22-летним защитником Романом Дубининым. Ранее Дубинин играл за уфимский «Толпар» и ХК «Рязань». В минувшем сезоне в 50 играх чемпионата ВХЛ за рязанскую команду Роман набрал 20 (7+13) очков, 24 минуты штрафа при показателе полезности «+14».

Пробный контракт заключен с 25-летним форвардом Даниилом Метлюком, также являющимся воспитанником «Лады». Ранее хоккеист играл за «Ладью», «Кузнецких медведей» (Новокузнецк), «Сибирских снайперов» (Новосибирск), «Олимпию» (Кирово-Чепецк), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), а в сезоне 2017/18 — за ЦСК ВВС (5 игр, 1 передача, -2) и орский «Южный Урал» (2 игры, 1 передача, 2 минуты штрафа, +1).

Хоккеисты «Лады» начнут подготовку к новому сезону 13 июля.

