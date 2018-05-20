Игроки ФК «Уфа» Кэтэлин Карп и Еркебулан Сейдахмет получили вызов в национальные команды своих стран

Игроки ФК «Уфа» Кэтэлин Карп и Еркебулан Сейдахмет получили вызов в национальные команды своих стран для участия в товарищеских матчах, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Полузащитник Кэтэлин Карп отправится в национальную сборную Молдовы для участия в товарищеских матчах с Конго (31 мая) и Армении (4 июня). Обе встречи состоятся в Австрии. Отметим, что Давид Юрченко, долгое время защищавший ворота уфимского клуба, тоже получил вызов — в сборную Армении.

18-летний Еркебулан Сейдахмет призван под знамена национальной команды Казахстана, которая проведет учебно-тренировочный сбор в Астане с 1 по 6 июня. В рамках сбора 5 июня состоится товарищеский матч со сборной Азербайджана. Сейдахмет успел провести в Премьер-лиге России всего несколько минут, концовку чемпионата проведя в лазарете.