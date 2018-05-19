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Максим Пантелеймоненко и Игорь Юдин покидают «Зенит-Казань»

20:27, 19.05.2018


Оба доигровщика в нынешнем сезоне значительно потеряли игровое время и решили сменить команду.

Для Пантелеймоненко минувший сезон был третьим в составе «Зенита». Максим вернулся в клуб после шестилетнего перерыва и довел количество матчей за «Зенит» до 140. Юдин в минувшем сезоне сыграл всего 16 матчей.

«Мы благодарим Максима и Игоря за работу и вклад в победы команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.


СпортВолейбол Татарстан
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