Максим Пантелеймоненко и Игорь Юдин покидают «Зенит-Казань»



Оба доигровщика в нынешнем сезоне значительно потеряли игровое время и решили сменить команду.



Для Пантелеймоненко минувший сезон был третьим в составе «Зенита». Максим вернулся в клуб после шестилетнего перерыва и довел количество матчей за «Зенит» до 140. Юдин в минувшем сезоне сыграл всего 16 матчей.



«Мы благодарим Максима и Игоря за работу и вклад в победы команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.





