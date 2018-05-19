КНДР отказалась пустить южнокорейских журналистов на демонтаж ядерного полигона

Северная Корея не ответила на список сотрудников южнокорейских СМИ, которые должны были освещать демонтаж ядерного полигона, отправленный правительством Южной Кореи.



Сеул попытался передать Пхеньяну список журналистов через канал связи в Пханмунджоме, но «Север этого не принял», передает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Министерства объединения.

Ранее КНДР пригласила четырех репортеров для освещения закрытия ядерного полигона Пхунгери.

Напомним, накануне Северная Корея пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей, обвинив власти страны в начале военных учений с США.