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ФК «Краснодар» скрывает профиль своего возможного новичка Дмитрия Живоглядова из «Уфы»

19:17, 18.05.2018

На официальном сайте «Краснодара» появилась личная страница защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Попасть на эту страницу через навигацию сайта нельзя, но можно через поисковую систему, утверждает «Спорт-Экспресс».

Можно предполагать, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками». Ранее Уфу на Краснодар сменил полузащитник Дмитрий Стоцкий, подписавший контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Дмитрия Живоглядова два мяча (оба — в последнем матче против «Тосно» — 5:0 ) и четыре голевых передачи в 28 матчах чемпионата России в Премьер-лиге.

СпортФутбол Башкортостан
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