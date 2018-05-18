ФК «Краснодар» скрывает профиль своего возможного новичка Дмитрия Живоглядова из «Уфы»

На официальном сайте «Краснодара» появилась личная страница защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Попасть на эту страницу через навигацию сайта нельзя, но можно через поисковую систему, утверждает «Спорт-Экспресс».

Можно предполагать, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками». Ранее Уфу на Краснодар сменил полузащитник Дмитрий Стоцкий, подписавший контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Дмитрия Живоглядова два мяча (оба — в последнем матче против «Тосно» — 5:0 ) и четыре голевых передачи в 28 матчах чемпионата России в Премьер-лиге.