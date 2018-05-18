Киностудия «Башкортостан» закажет съемки фильма «Первая республика» за 3,79 млн рублей

Киностудия «Башкортостан» разместила тендер на съемки полнометражного художественного фильма с рабочим названием «Первая Республика». Об этом сообщается на портале госзакупок.

На работы по созданию кинокартины студия выделит 3,79 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из собственных средств.

В конкурсной документации описываются технологические процессы подготовки и съемки фильма. При этом тематика фильма не раскрывается.

Обязательным условием является то, что фильм должен быть снят до конца 2018 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 июня. В этот же день состоится подведение итогов определение победителя.

Ранее стало известно, что комедия «Из Уфы с любовью» стала самой кассовой лентой 2017 года в ограниченном прокате. Сборы составили почти 5,3 млн рублей.