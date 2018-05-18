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В Госдуму внесли законопроект о увеличении сроков полномочий президента до трех подряд

13:37, 18.05.2018 1
В Госдуму внесли законопроект о увеличении сроков полномочий президента до трех подряд
Фото: minsvyaz.ru

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Соответствующий законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.

«На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд. Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что народ, Совет Федерации, Госдума и другие государственные институты должны инициировать и принять решение о продлении сроков пребывания на посту главы государства.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:38
    давайте уж тогда пожизненно оставим.
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