В Госдуму внесли законопроект о увеличении сроков полномочий президента до трех подряд

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Соответствующий законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.

«На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд. Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в пояснительной записке к документу.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что народ, Совет Федерации, Госдума и другие государственные институты должны инициировать и принять решение о продлении сроков пребывания на посту главы государства.