Самарская область выписала Мутко вознаграждение в 125 тысяч рублей
Президента Российского футбольного союза Виталия Мутко наградили почетным знаком «За труд во благо земли Самарской». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на постановление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области постановляю наградить почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» Мутко Виталия Леонтьевича — заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Отметим, что к данной почетной награде прилагается единовременное денежное вознаграждение в размере 125 тыс. рублей.СпортФутбол
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