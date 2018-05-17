Итоги дня: очередные слухи о назначениях, задержание Водопьяновой и последствия взрывов в Удмуртии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 17 мая.

Сегодня в СМИ продолжили появляться слухи о составе нового правительства РФ. В частности сообщалось, что депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин может войти в новый состав правительства в качестве одного из замминистров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев может возглавить Минстрой РФ, генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко, возможно, займет кресло замминистра обороны РФ по вооружениям. Также стало известно, что исполняющие обязанности министра труда Максим Топилин и министра здравоохранения Вероника Скворцова сохранят свои посты в новом правительстве, а Ольга Васильева, занимавшая пост министра образования, после разделения Минобрнауки на два новых ведомства возглавит Министерство просвещения.

Делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым прибыла в Китай с двухдневным визитом. Во время делового форума с восточной провинцией Чжэцзян глава РТ заявил, что республике интересно поставлять на рынок КНР вертолеты, суда, грузовики, нефтехимию, шины и другую продукцию. Затем Минниханов встретился с секретарем комитета компартии Китая провинции Чжэцзян Чэ Цзюном. Также представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент готов предложить Alibaba Group локализовать производство на территории ОЭЗ «Иннополис».

В Казани повторно задержали председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову. Как утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах, следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемой в коммерческом подкупе в связи с ее отказом от признания вины.

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия состоялась официальная церемония приветствия кубка чемпионата мира по футболу — 2018. В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэль Вине, федеральный посол чемпионата мира по футболу — 2018 певица Зара. С 18 по 19 мая увидеть и сфотографироваться с кубком смогут все желающие.

Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов на бывшем военном полигоне в Удмуртии вблизи села Пугачево. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов снял режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за инцидента. Это сделано в связи с выполнением комплекса мероприятий и нормализацией обстановки на территории бывшей военной части.