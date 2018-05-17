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В башкирском Благовещенске состоялся митинг против строительства полигона ТКО

16:59, 17.05.2018
В башкирском Благовещенске состоялся митинг против строительства полигона ТКО
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В башкирском Благовещенске накануне прошел митинг против строительства нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) компании «Регион-капитал». На мероприятие пришли около 500 человек.

Участники обратились к главе региона Рустэму Хамитову и депутатам Курултая с требованием вынести вопрос строительства полигона на референдум, передает «Коммерсант».

Объект площадью 42 га для складирования ТКО, а также мусоросортировочный завод мощностью 50 тыс. тонн в год планируется построить вблизи населенного пункта Новонадеждино. Протесты активистов связаны с тем, что полигон будет построен вблизи семи поселков.

Они отмечают, что уже сейчас жители города испытывают вредное воздействие предприятий «Полиэф», «Турбаслинская птицефабрика», Благовещенский арматурный завод, некультивированной старой городской свалки и нового полигона компании «Втор-ресурс».

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