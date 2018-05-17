В Перми сотрудники мебельной базы создали «могилу торговли»

Накануне в пабликах Перми появилось фото «могилы торговли». Как сообщил один из пользователей, она появилась на мебельных складах на Свиязева.









Как пояснили 59.ru на мебельной базе «Нагорный», торговлю «похоронили» в клумбе сотрудники одного из магазинов.

«Сделали ребята больше от отчаянья, чем ради смеха. Хочется работать, а покупателей нет. Вот и наваяли», — рассказали на базе.

По словам одного из владельцев, база не рекламируется, покупатели уходят к конкурентам. Такая ситуация продолжается последние 2 года. Своим объектом работники попытались привлечь внимание к проблеме.