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В Перми сотрудники мебельной базы создали «могилу торговли»

16:33, 17.05.2018
В Перми сотрудники мебельной базы создали «могилу торговли»
Фото: скриншот vk.com

Накануне в пабликах Перми появилось фото «могилы торговли». Как сообщил один из пользователей, она появилась на мебельных складах на Свиязева.



Как пояснили 59.ru на мебельной базе «Нагорный», торговлю «похоронили» в клумбе сотрудники одного из магазинов.

«Сделали ребята больше от отчаянья, чем ради смеха. Хочется работать, а покупателей нет. Вот и наваяли», — рассказали на базе.

По словам одного из владельцев, база не рекламируется, покупатели уходят к конкурентам. Такая ситуация продолжается последние 2 года. Своим объектом работники попытались привлечь внимание к проблеме.

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