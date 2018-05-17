Премьер-министр Армении призвал прекратить все акции протеста в стране

Премьер Армении Никол Пашинян призвал прекратить все акции гражданского неповиновения в стране с 15.00 по местному времени (14.00 мск). Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Если в стране есть власти, пользующиеся общественным доверием, то проведение подобных акций гражданского неповиновения нелогично. Я призываю прекратить все акции гражданского неповиновения, забастовки, открыть все дороги», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

По его словам, решение проблем необходимо поставить на институциональные рельсы. Он отметил, что будут обсуждаться все проблемы и требования, в том числе связанные с отставкой мэра Еревана и генерального прокурора Армении.

Ранее лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.