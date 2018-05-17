Москва заявила о готовности помочь Лондону построить мост через Ла-Манш

Россия готова поделиться с Лондоном опытом возведения Крымского моста, чтобы помочь построить мост через Ла-Манш, говорится в сообщении Посольства РФ в Великобритании. Таким образом российское диппредставительство ответило на критику открытия моста через Керченский пролив со стороны замглавы Форин-офиса Алана Данкана.

«Уверены, что его запуск внесет весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне. Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — пишут представители посольства.

Напомним, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста 15 мая. Уже 16 мая в 5.30 со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.