Итоги дня: взрывы в Удмуртии, обвинение Вафину и первый в истории РФ турнир UFC

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 16 мая.

Сегодня в результате возгорания сухой травы произошли взрывы в поселке Пугачево под Ижевском. В местном МЧС инцидент назвали «детонацией снарядов». По последним данным площадь горения сухой выросла с 20 до 50 га. Прокуратура Удмуртии уже начала проверку.

Начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов на заседании заявил, бывший министр здравоохранения РТ Адель Вафин с 2012 года нарушал принципы конфликта интересов, совмещая работу в ведомстве с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете, на которую трудоустроил по совместительству и ряд своих подчиненных. Также на заседании антикоррупционного комитета РТ, что ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году в РТ оценивается почти в миллиард рублей, а общая сумма взяток составила 32,6 млн рублей.

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе поисковой системы Google. Большинство испытывают проблемы со входом на сайт сервиса, остальные наблюдают сбои при попытке входа в аккаунт Google. Проблемы возникли у жителей Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Уфы, Перми и т. д.

Нижегородский районный суд сегодня продлил срок ареста экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина до 2 августа. Отмечается, что к настоящему моменту завершен опрос всех свидетелей, началось ознакомление с материалами уголовного дела.

Американская промоутерская компания UFC, которая проводит бои по смешанным единоборствам, сообщила о проведении турнира в Москве. Он состоится 15 сентября и станет первым в истории РФ. Продажа билетов начнется 1 июня. Состав бойцов соревнований пока неизвестен.