«Калашников» начал строительство первого катера «Грачонок» для Росгвардии

Первый катер специального назначения проекта «Грачонок» для Росгвардии был заложен концерном «Калашников» 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в рамках контракта, заключенного между АО «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральной службой войск национальной гвардии в 2017 году, построят четыре судна этого проекта.



Катер проекта «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и ближних к ним пунктам базирования. «Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга», — отметили в пресс-службе концерна.



Уточняется, что четыре судна передадут заказчику в 2019 году. Они будут нести службу на Черном море.

В апреле стало известно, что концерн «Калашников» планирует приобрести контрольный пакет акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода.