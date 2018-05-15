ФК «Уфа» начинает обновление состава к Лиге Европы

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в эфире программы «Спорт-бар» рассказал, что клуб уже подписал одного новичка:



— Нами подписан молодой игрок, он скоро появится в клубе — это 100 процентов. Фамилию его я пока назвать не могу. Мы представим его на сборах команды. Хороший игрок с российским паспортом. Еще ведем переговоры с двумя российскими ребятами. И надеемся, что два-три топовых иностранца к нам придут. Ну и покинут команду много игроков.



Напомним, по итогам нынешнего сезона из команды ушли Дмитрий Стоцкий, который подписал контракт на 4 года с «Краснодаром», а также Николай Сафрониди, закончивший игровую карьеру.