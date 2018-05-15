Юристы Кремля выступили за смягчение законопроекта о контрсанкциях

Государственно-правовое управление президента (ГПУ) высказало замечания к разработанному в Госдуме законопроекту о контрсанкциях, который палата планирует принять в первом чтении сегодня, 15 мая.



ГПУ раскритиковали исходный текст документа на четырех листах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В администрации президента посчитали, что принятие документа нанесет вред не зарубежным, а российским компаниям.

Документ предполагал приостановку или прекращение сотрудничества с американскими компаниями в области авиастроения, что создавало риски для ВСМПО-АВИСМА, единственного в России и одного из крупнейших в мире поставщика титана.

Отмечается, что в ГПУ были против принятия законопроекта в исходном виде даже в первом чтении с самого начала.

Ранее депутаты Госдумы предложили дополнить уголовный кодекс статьей, предполагающей наказание для лиц, чьи действия помогают вводить антироссийские санкции, а также для тех, кто исполняет эти санкции.