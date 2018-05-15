Картину Модильяни продали за рекордные 157,2 миллиона долларов
Картина «Лежащая обнаженная» итальянского художника Амедео Модильяни была продана на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, устроивший торги.
«Шедевр Амедео Модильяни 1917 года «Лежащая обнаженная» продан за $157,2 млн — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's», — передает ТАСС со ссылкой на дом.
Имя покупателя не называется. На сайте Sotheby's отмечается, что это полотно Модильяни — самое крупное по размеру произведение мастера.
Художник написал картину «Лежащая обнаженная» незадолго до смерти.ОбществоКультура
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