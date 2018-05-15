Картину Модильяни продали за рекордные 157,2 миллиона долларов

Картина «Лежащая обнаженная» итальянского художника Амедео Модильяни была продана на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, устроивший торги.



«Шедевр Амедео Модильяни 1917 года «Лежащая обнаженная» продан за $157,2 млн — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's», — передает ТАСС со ссылкой на дом.

Имя покупателя не называется. На сайте Sotheby's отмечается, что это полотно Модильяни — самое крупное по размеру произведение мастера.

Художник написал картину «Лежащая обнаженная» незадолго до смерти.