МЧС: финансовые резервы регионов на случай масштабных ЧП превысили 88 млрд рублей

Общий объем накопленных финансовых резервов в российских регионах на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в первом квартале 2018 года увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 40% и превысил 88 млрд рублей.



«В первом квартале 2018 года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 88,808 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 25,168 миллиарда рублей (39,5%)», — передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад МЧС.

Самый большой резерв финансов на случай ЧС имеет Москва (60 млрд рублей). Далее следуют Башкирия (4,4 млрд рублей), Ростовская область (4,3 млрд рублей), Татарстан (2,3 млрд рублей).



«В два и более раза увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы финансовых резервов в Карачаево-Черкесской Республике, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Кемеровской, Омской, Самарской и Ярославской областях, Еврейской АО, Ненецком АО», — отмечается в документе.

В первом квартале 2018 года регионы израсходовали из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению почти 3,3 млрд рублей.

Напомним, по итогам совместных проверок МЧС России и прокуратуры более 70% торгово-развлекательных центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности.