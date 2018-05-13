Курбан Бердыев: «Я в любом случае остаюсь в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги встречи против «Краснодара».

«В целом, я удовлетворен. При не очень убедительной игре в обороне, вынужденных перестановках мы создали много моментов и могли выиграть.

— Вы не могли бы подвести итоги сезона?

— Первое — мы стабилизировали кадровую и финансовую ситуации, расстались с 17-ю футболистами. В плане игры идет перестроение. Удовлетворен пока эпизодами, но знаем направление куда идти. Другое дело, в какую сторону вывернет финансовая ситуация. Нужны игроки с определенным интеллектом, которые будут играть в позиционной атаке. Обойма игроков есть, радует, что в каждой игре создаем моменты. Реализация хромает, но это поправимо.

— Неожиданно для вас, что столько игроков «Рубина» попало в заявку сборной России?

— Нет, в ситуации Черчесова, у него нет особого выбора. А за ребят рад, они прибавили за сезон.

— После чемпионата мира контракт у Черчесова заканчивается. Вы и раньше были претендентом на место главного тренера сбоной, вновь будете рассматривать это предложение, если оно поступит?

— Пока не буду говорить на эту тему.

— А в «Рубине» вы остаетесь?

— В любом случае остаюсь. Будем развиваться при любой финансовой ситуации. Есть на примете ряд игроков, кого-то попробуем взять на правах свободных агентов. Будем усиливаться без крупных финансовых вложений», — передает слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня казанский «Рубин» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.