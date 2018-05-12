С мужчины, пронесшего росгвардейца в метро Москвы, взяли подписку о невыезде
Сегодня мужчина, который обхватил и пронес сотрудника Росгвардии в метро Москвы, был допрошен следователем. В качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю столицы избрана подписка о невыезде, сообщает пресс-служба СКР по Москве.
Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что инцидент произошел 6 мая 2018 года на станции метро «Сухаревская». По версии следствия, молодой человек умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка и демонстративно сковал движения сотрудника полиции.Происшествия
комментарии
Просто приласкал ! Его оправдают.
А если каждого кто обнимается привлекать к уголовке это уже полнейшая паранойя и легче саму власть огородить решёткой ,пусть они будут на малой воле ,а народ на большой территории земли , но как бы отгорожен за решётку!!
9 мая на Красной Площади на Ветерана ВОВ кинулись с перепугу?..
https://www.youtube.com/watch?v=swrH4xZEueA
https://www.youtube.com/watch?v=Hjc_ioVGP_s
Закон в РФ согласно ст . 19 Конституции РФ 1. Все равны перед законом и судом. Одинаков для всех ,в таком случае и на сотрудников охраны президента тоже нужно возбудить уголовное дело по ст. 213 УК РФ Хулиганство ! 1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. (НЕУВАЖЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ).