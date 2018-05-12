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С мужчины, пронесшего росгвардейца в метро Москвы, взяли подписку о невыезде

15:58, 12.05.2018 2
С мужчины, пронесшего росгвардейца в метро Москвы, взяли подписку о невыезде
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня мужчина, который обхватил и пронес сотрудника Росгвардии в метро Москвы, был допрошен следователем. В качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю столицы избрана подписка о невыезде, сообщает пресс-служба СКР по Москве.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что инцидент произошел 6 мая 2018 года на станции метро «Сухаревская». По версии следствия, молодой человек умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка и демонстративно сковал движения сотрудника полиции.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:27
    Что за бред? Если мужик сильнее ОДНОГО сотрудника Росгвардии, но на заднем плане фото ещё, минимум, ДВОЕ!!! Стоят, ржут, помочь коллеге не собираются. Стая муравьёв затаптывает слона. То есть что, правонарушение произошло при попустительстве коллег "пострадавшего", а виноват один гражданский? ???
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  • Анонимно 17:03
    Если мужик не затупит , и скажет на суде что обнял полицейского из чувства любви к Родине и силовым органам , (тем более насилия никакого на видео нет его никто не душил ,не бил )

    Просто приласкал ! Его оправдают.

    А если каждого кто обнимается привлекать к уголовке это уже полнейшая паранойя и легче саму власть огородить решёткой ,пусть они будут на малой воле ,а народ на большой территории земли , но как бы отгорожен за решётку!!

    9 мая на Красной Площади на Ветерана ВОВ кинулись с перепугу?..


    https://www.youtube.com/watch?v=swrH4xZEueA


    https://www.youtube.com/watch?v=Hjc_ioVGP_s

    Закон в РФ согласно ст . 19 Конституции РФ 1. Все равны перед законом и судом. Одинаков для всех ,в таком случае и на сотрудников охраны президента тоже нужно возбудить уголовное дело по ст. 213 УК РФ Хулиганство ! 1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. (НЕУВАЖЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ).
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