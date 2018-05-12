С мужчины, пронесшего росгвардейца в метро Москвы, взяли подписку о невыезде

Сегодня мужчина, который обхватил и пронес сотрудника Росгвардии в метро Москвы, был допрошен следователем. В качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю столицы избрана подписка о невыезде, сообщает пресс-служба СКР по Москве.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что инцидент произошел 6 мая 2018 года на станции метро «Сухаревская». По версии следствия, молодой человек умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка и демонстративно сковал движения сотрудника полиции.