Тренер «Уфы» Александр Скоробогатов о продаже Стоцкого: «Уфе» нужно дополнительное финансирование»

Известный уфимский футбольный специалист и тренер школы футбольного клуба «Уфа» Александр Скоробогатов поделился мыслями с корреспондентом «Реального времени» о продаже полузащитника уфимской команды Дмитрия Стоцкого в «Краснодар».

— Даже не знаю, что сказать. Разве что Дмитрию надо что-то менять, чтобы не засидеться на одном месте и продолжать прогрессировать через новый коллектив и новые задачи. «Уфе», я думаю, нужно дополнительное финансирование, и продать Стоцкого за эту цену, наверное, хороший вариант, как для клуба, так и для игрока, — Сказал Скоробогатов.

Напомним, по информации некоторых СМИ «Уфа» и «Краснодар» близки к завершению сделки по переходу полузащитника Дмитрия Стоцкого. Переход может быть завершен в течение ближайшей недели. Сумма трансфера составит, по оценкам разных изданий, от 1,5 до 2 миллионов евро.