Азамат Засеев: «На ЧМ-2018 ставлю на Аргентину с ее «инопланетянином»

Полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира 2018 года.

«Шансы у нашей сборной хорошие. Потому что домашний чемпионат придаст мотивации, игроки будут рвать и метать. А в футболе настрой и характер важнее всего. И, думаю, до четвертьфинала пройти нам вполне по силам. А ставлю на Аргентину с ее «инопланетянином», — сказал Засеев «Реальному времени».

Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Наша сборная сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.