Итоги дня: халяль-lifestyle на KazanSummit, встреча Трампа с Ким Чен Ыном и решения суда по делам Ливады и Белых

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 10 мая.

Сегодня стартовал KazanSummit, который на официальном сайте называют «главной площадкой экономического взаимодействия РФ и стран исламского мира». Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за время проведения форума исламский банкинг уже перерос в халяльный образ жизни. Гендиректор группы Исламского банка Дубая Аднан Чилван и вице-президент Группы Исламского банка развития Замир Икбаль предложили России и Татарстану брать пример по активному развитию исламских финансов с Великобритании, где под них даже меняют законодательство. В то же время сразу 35% из числа приглашенных согласились с предложением о переименовании термина «исламские финансы», убрав слово «ислам», — из-за исламофобии. Позже VIP-гости в очередной раз порассуждали о вреде санкций, а «Реальное время» узнало о планах Египта на Татарстан.

Тем временем Верховный суд Татарстана продлил главе «ФОНа» Анатолию Ливаде домашний арест до 13 августа. Под стражей оставили и бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Мосгорсуд незначительно изменил приговор, сняв запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет.

Президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств состоится 12 июня в Сингапуре.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. По последним данным, в результате ударов погибли три человека.



Казанский федеральный университет (КФУ) занял 60-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Times Higher Education (THE). Единственным российским вузом в топ-10 рейтинга стал Московский университет им. Ломоносова (МГУ). Он расположился на третьей строчке.