Удмуртский кластер планирует увеличить объем инвестиций к 2020 году до 638,5 млн рублей

Удмуртский кластер производителей нефтегазового оборудования рассчитывает увеличить объем инвестиций к 2020 году до 638,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



«К 2020 году на предприятиях кластера планируется увеличить численность работников до 1265 человек, создать свыше 800 высокопроизводительных рабочих мест, нарастить до 638,5 млн рублей объем инвестиционных затрат участников кластера», — заявил первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

По его словам, в том числе кластер рассчитывает на поддержку федерального центра и в этом году планирует получить субсидии от Минпромторга России на возмещение части затрат по производству импортозамещающей продукции.

Отмечается, что это привлечет в кластер «резидентов и запустит новые кооперационные проекты». Так, 100 млн рублей федеральных субсидий может привлечь участник кластера — завод нефтегазового оборудования «Техновек».

Ранее стало известно, что в 2019 году в Удмуртии на базе Можгинского льнозавода планируется впервые запустить производство льняного модифицированного волокна — котонина.