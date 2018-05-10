В торжествах ко Дню Победы в Нижегородской области поучаствовали почти полмиллиона человек
466,4 тыс человек приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на торжества в Нижнем Новгороде пришли порядка 100 тыс. человек.
Отмечается, то акция «Бессмертный полк» по всей области собрала более 120 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в целом акция «Бессмертный полк» по России собрала рекордные 10,4 млн человек.Общество
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