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В торжествах ко Дню Победы в Нижегородской области поучаствовали почти полмиллиона человек

13:22, 10.05.2018
В торжествах ко Дню Победы в Нижегородской области поучаствовали почти полмиллиона человек
Фото: government-nnov.ru

466,4 тыс человек приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на торжества в Нижнем Новгороде пришли порядка 100 тыс. человек.

Отмечается, то акция «Бессмертный полк» по всей области собрала более 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в целом акция «Бессмертный полк» по России собрала рекордные 10,4 млн человек.

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