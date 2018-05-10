МИД РФ: более четырех тысяч россиян воюют на стороне террористов в Сирии
Более 4 тыс. российских граждан воюют на стороне террористов в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору.
«В России в настоящее время на контроле правоохранительных органов находится свыше четырех тысяч российских граждан, выехавших из страны для участия в вооруженных формированиях [Сирии]», — сказал он.
По его словам, в отношении почти 3 тыс. из них уже возбуждены уголовные дела, а свыше 3,7 тыс. объявлены в уголовный розыск, пишет ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продолжении операции в Ираке и Сирии до уничтожения последнего террориста.Общество
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