Администрация Нижнего Новгорода просит еще два коммерческих кредита

Администрация Нижнего Новгорода планирует получить еще два коммерческих кредита: один на 300 млн рублей, второй на 500 млн рублей. Процентная ставка по ним не будет превышать 7,5%. Таким образом, сверх суммы долга бюджет заплатит 60 млн рублей.

Отмечается, что в этом и следующем году бюджет должен закрыть еще несколько кредитов. Так, городская администрация уже имеет кредитов на сумму 3,55 млрд руб. Однако бюджет города на 2018 год выглядит следующим образом: доходы — 31,33 млрд рублей, расходы — 32,47 млрд рублей и 1,14 млрд рублей дефицита, сообщает REGNUM.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил Нижнему Новгороду 645,5 млн рублей на станцию метро «Стрелка».