Здунов взял на «Бессмертный полк» портрет Амет-Хана Султана

Премьер-министр Республики Дагестан Артем Здунов нес во время шествия в «Бессмертном полку» портрет Амет-Хана Султана, своего прадеда Ивана Лобанова и деда Николая Здунова. Об этом сообщают "Махачкалинские известия".

По словам Здунова, он взял портрет Амет-Хана Султана, потому что тот был легендарным человеком, мужественно защищавшим родину.

«Я много читал об этом легендарном человеке. Он был сыном двух народов и одной большой страны. Достойно и мужественно защищал нашу с вами Родину. Кроме того, с недавних пор в Дагестане учреждена медаль имени Амет-Хана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Считаю, что на примерах жизни наших героев мы и должны воспитывать подрастающее поколение», – подчеркнул Здунов.

Отметим, что в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие 10,4 миллиона человек.