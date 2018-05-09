Президент «Локомотива»: «Переход Миранчука в «Рубин» был решен на 99%»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему сорвался переход Алексея Миранчука в «Рубин».

– В какой-то момент вы говорили, что Алексей Миранчук – уже практически игрок другого клуба. Расскажите, как развивалась эта ситуация?

– На тот момент мне казалось, что всё. Практически всё было решено – процентов на 99. Сам он не имел права подписывать договор с «Рубином», но мы были близки к этому.

– Что изменило ситуацию?

– Если откроете официальный сайт «Рубина» на странице от февраля 2017 года, то всё поймёте (решением попечительского совета ФК «Рубин» в клубе сменился менеджмент.– ред.). По всей видимости, сделка была не до конца согласована внутри «Рубина».

– На тот момент контракт с Антоном Миранчуком был уже подписан?

– Нет, но он был согласован. И его будущее не зависело от ситуации с братом – мы бы подписали его в любом случае, – приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Напомним, ранее московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу впервые за 14 лет.