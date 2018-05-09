В Дагестане взорвали зиярат шейха Саида Афанди Чиркейского

В Дагестане взорвали зиярат шейха Саида Афанди Чиркейского. Инцидент произошел в 23.53 по мск.

Отмечается, что на месте происшествия камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих молодых людей, один из которых был в маске. Прибывшая на место полиция оцепила здание зиярата. По некоторым данным, в строении, где произошел взрыв, может быть заложено еще одно взрывное устройство, сообщают «Махачкалинские Известия».

Напомним, что шейх Саид Афанди был убит 28 августа 2012 года в своем доме в результате теракта, совершенного террористкой-смертницей.