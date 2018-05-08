Самарские «Крылья Советов» обновили свой рекорд посещаемости в XXI веке

Матч 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Кубань» на «Самара Арене» обновил рекорд посещаемости домашних матчей самарского клуба в этом веке, сообщает пресс-служба волжской команды.

Согласно официальному протоколу, на игре присутствовало 40 619 зрителей. Этот показатель значительно превысил отметку 17-летней давности, когда в матче «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 марта 2001 года на игре присутствовало 36 000 зрителей.

Зафиксированный показатель — лучший результат по посещаемости домашних матчей «Крыльев» в XXI веке.

За всю же историю рекорд посещаемости значится за игрой «Крылья Советов» — «Алания» в 1997 году. Тогда на трибунах «Металлурга» присутствовало порядка 44 000 зрителей.

Напомним, «Крылья Советов» вернулись в Премьер-лигу после года отсутствия в ней.