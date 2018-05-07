Итоги дня: новый состав кабмина, нападение на детсад и новая победа сборной России на ЧМ по хоккею

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 7 мая.

Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента России. «Старое» правительство страны автоматически ушло в отставку. При этом Путин уже предложил оставить главой правительства РФ Дмитрия Медведева. Его кандидатуру Госдума рассмотрит на заседании уже завтра, 8 мая. Свою поддержку Медведеву выразили фракции «Единая Россия» и ЛДПР. В КПРФ поддерживать его отказались, объяснив решение неудовлетворительными результатами правительства прошлого состава. Кандидат в председатели кабинета министров уже обозначил черты нового правительства.

Тем временем Путин подписал новый майский указ, направленный на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны. Среди положений — о поддержке российского образования и материнства, а также создание условий для предпринимательства.

Россия продолжила разгромную серию побед на чемпионате мира по хоккею — 2018. После счета 7:0 в играх с Францией и Австрией российская сборная немного нарушила «традицию», обыграв команду из Белоруссии со счетом 6:0.

В спортивном мире еще одна приятная новость. Серебряный призер Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что продолжит выступать под российским флагом.

В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на 60-летнюю охранницу детского сада и поджоге дошкольного учреждения в Альметьевске. Следком по РТ возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство.

А цена нефти Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76. Кроме того, официальный курс евро снизился к рублю до 74,81 рубля, курс доллара — до 62,71 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 68,15 рубля.