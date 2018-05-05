В России могут ужесточить ответственность за показ курения и употребления алкоголя в кино

Минздрав России предложил ужесточить ответственность за нарушение предусмотренного законодательством ограничения на демонстрацию курения, употребления наркотиков и алкоголя в фильмах, видео-, аудиороликах и радиопередачах



Это следует из обновленного проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, передает RNS.

«Конкретные меры усиления ответственности будут обсуждаться, в связи с чем какие-либо комментарии преждевременны», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас ответственность за это правонарушение регламентируется статьей 14.3 КоАП.

Ранее стало известно, что в Казани на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 ограничат продажу алкоголя.