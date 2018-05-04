Итоги дня: новые правила техосмотра, китайский завод в РТ и нарушение санкций голландцами

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 4 мая.

Сегодня в России вступили в силу новые правила проведения технического осмотра автомобилей. Так, вводится ответственность операторов ТО за выдачу диагностической карты. Теперь они также обязаны выдавать карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует нормам безопасности.

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении семи голландских компаний по подозрению в нарушении антироссийских санкций из-за поставок тяжелой техники для строительства Крымского моста. Если их признают виновными, то это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины». За этот фирмам может грозить штраф в размере €820 тысяч.

Правительственная комиссия РТ одобрила заявку первого резидента ТОСЭР «Нижнекамск». Им стало ООО «Камасталь». Компания будет выпускать окрашенную рулонную сталь. Вложения в проект от китайской Shandong Baikal Group составят 429 млн рублей.

В Ярославле задержали пять членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Они планировали теракты в ряде субъектов РФ. Отмечается, координация подготовки к ним осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать три новых министерства. Когда они будут сформированы, не уточняется.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил новым председателем Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнару Габдрахманову. До этого она занимала пост заместителя министра образования и науки РТ.

