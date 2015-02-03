Чистопольский район поднялся на 9 пунктов в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

Чистопольский район показал лучший рост в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана, поднявшись сразу на 9 пунктов. За ним по темпам роста следуют Бавлинский (+6 пунктов) и Алькеевский (+5 пунктов) районы.

Казань сохранила первое место в рейтинге, второе занял Альметьевский район, третье — Лаишевскиий.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте минэкономики РТ, изменения обусловлены снижением уровня безработицы, ростом площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, ростом валовой продукции сельского хозяйства и ростом доходов.

Худшие показатели у Кукморского, Балтасинского и Дрожжановского районов, понизившихся на 8, 7 и 4 позиции соответственно.