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В Самаре с 4 мая открылись новые речные маршруты

14:01, 04.05.2018
В Самаре с 4 мая открылись новые речные маршруты
Фото: realnoevremya.ru

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» с 4 мая 2018 года открыло новые речные маршруты Самара — Шелехметь, Осипенко — Гаврилова Поляна и Осипенко — Зеленая Роща. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Кроме того, с 5 мая начнут курсировать суда по маршруту Самара — Зольное с остановкой на Поляне им. Фрунзе и в Ширяево.

Ранее в Самаре на Волге два дебаркадера сорвались с креплений и под давлением льда пошли вниз по течению. Один из дебаркадеров принадлежал спортивной организации ЦСКА, а второй — ООО «Эковолга». В результате ЧП никто не пострадал.

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