Итоги дня: доход Минниханова и чиновников РТ, предложение Минфина ввести налог на доход самозанятых и просьба башкир отклонить законопроект о добровольном изучении языков

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 3 мая.

Сегодня были опубликованы сведения о доходах татарстанских чиновников за 2017 год. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов заработал 7,8 млн рублей, доходы его супруги Гульсины Миннихановой составили 137,4 млн рублей. Больший среди всех министров РТ доход получил новый глава Минлесхоза Равиль Кузюров — 9,4 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Всемирный курултай башкир обратился к депутатам Госдумы с просьбой отклонить законопроект о добровольном изучении языков. Исполком курултая решил, что закон «направлен на постепенное уничтожение российского народа».

Суд США по округу Колумбия приостановил рассмотрение иска «Татнефти» по признанию в США определения международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн до того, как будет решен вопрос юрисдикции. Это связано с тем, что 24 апреля украинская сторона направила в окружной суд заявление, которым как раз и ставит под вопрос юрисдикцию суда.

Министерство финансов РФ предложило ввести с 2019 года налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане. Ставка такого налога будет около 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%.

Кабмин Татарстана утвердил размер прожиточного минимума за I квартал 2018 года на отметке 8527 рублей. Это на 193 рубля больше по сравнению с IV кварталом 2017 года.

