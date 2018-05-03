В Башкирии прокуратура потребовала отставки районного депутата

Прокуратура Башкирии обнаружила коррупционные нарушения в деятельности депутата райсовета Бурзянского района РБ. Ведомство потребовало досрочно отстранить депутата.

Проверка показала, что народный избранник является предпринимателем. Его компания выполняла муниципальные контракты, сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом депутат не сообщил о личной заинтересованности при рассмотрении вопросов об исполнении местного бюджета.

Также депутат скрыл данные в сведениях, предоставляемых главе Башкирии.

В результате проверки выяснилось, что депутат похитил из благотворительного фонда деньги на поддержку семей погорельцев.

Кроме того, депутат использовал свое влияние и препятствовал возврату в бюджет района около 1 млн рублей, выделенных в качестве поддержки малого предпринимательства его матери, нарушившей условия договора субсидирования.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».