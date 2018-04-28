Федор Канарейкин: «Успех «Ак Барса» позитивен для КХЛ и всего нашего хоккея»

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в своей колонке в «Известиях» оценил выступление «Ак Барса» в прошедшем сезоне.



«Отрадно, что последующий розыгрыш плей-офф КХЛ показал способность других игроков составить конкуренцию нашим олимпийцам. Сборная в Корее была почти полностью представлена игроками и тренерами СКА и ЦСКА. Если бы кто-то из них выиграл Кубок Гагарина, это означало бы, что им вообще нет никакой альтернативы. В этом смысле успех «Ак Барса» позитивен для лиги и всего нашего хоккея. Команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова очень фундаментально сработала на протяжении всего сезона. Особенно это было заметно в финальной серии против ЦСКА, где казанцы доказали свое превосходство и почти не оставили шансов сопернику. Физически и тактически «Ак Барс» почти в идеальном состоянии подошел к решающим матчам», — написал в своей колонке Канарейкин.

Напомним, на днях казанский «Ак Барс» провел итоговую пресс-конференцию с участием главного тренера Зинэтулы Билялетдинова и генменеджера Рафика Якубова.