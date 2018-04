Итоги дня: переезд Казанского порохового завода, таран автомобиля ДПС на «маминой машине», новые песни ABBA

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 апреля.

Первый замгендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов официально заявил, что предприятие переедет из столицы Татарстана. Однако пока конкретные сроки переноса завода неизвестны.



Ночью в Казани водитель BMW Артур Сатрутдинов врезался в автомобиль ДПС. В результате столкновения один полицейский погиб, второй находится в нейрохирургическом отделении. Сатрутдинов рассказал, что разбитая иномарка была куплена в кредит и принадлежала его маме. Теперь ему грозят два уголовных дела.

К Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 млн рублей, из-за убытков, понесенных в результате блокировки Telegram. Исковое заявление подал Александр Вихарев, руководящий компанией «Инвестори», которая занимается привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость.

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана в рамках официального открытия судостроительной корпорации «Ак Барс». Новым генеральным директором Зеленодольского завода стал Александр Карпов. Его предшественник Ренат Мистахов возглавил судостроительную корпорацию.

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Одна из них под названием «I Still Have Faith In You» будет представлена на специальном телешоу в декабре 2018 года.