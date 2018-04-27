Бречалов утвердил Анастасию Муталенко на должности вице-премьера Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил Анастасию Муталенко на должности вице-премьера республики.
Руководитель республики подписал указ об освобождении чиновницы от должности руководителя секретариата заместителя председателя правительства УР. Также он подписал указ об освобождении Муталенко от исполнения обязанностей вице-премьера. Оба документа опубликованы на портале правительства Удмуртии.
Таким образом Муталенко освобождена от приставки и.о. к должности зампред правительства УР.
Напомним, что ранее Бречалов таким же образом утвердил министров сельского хозяйства, спорта и природных ресурсовОбществоВласть Удмуртия
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